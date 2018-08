Zielsichere neue Hoheiten in Mehring

Anke Schmitt und Kevin Jakobs sind das neue Schützenkönigspaar. Gekrönt wurden sie beim Festhochamt. Von Dietmar Scherf

Die Tore zur Pfarrkirche St. Medardus sind weit geöffnet. Die Gläubigen nehmen im Gotteshaus Platz. Sie erwartet ein ganz besonderes feierliches Hochamt. Das neue Mehringer Schützenkönigspaar Anke Schmitt und ihr Lebensgefährte Kevin Jakobs werden in einer würdigen Zeremonie gekrönt. Anke Schmitt ist damit für ein Jahr der Schützenkönig – auch Frauen sind König und nicht Königin – der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1636 Mehring.

Mit großer Freude nahm das Schützenkönigspaar die gesegneten Ehrenzeichen aus den Händen des ersten Brudermeisters der Schützenbruderschaft, Nobert Dixius, entgegen. Feierlich waren zuvor Pastor Michael Meiser, das Schützenkönigspaar, die Messdiener und Fahnenträger in das Gotteshaus eingezogen.

Zahlreiche Schützenbrüder befreundeter Vereine aus dem Raum Trier und dem Saarland wollten sich diesen jährlichen Höhepunkt in Mehring nicht entgehen lassen. Während sich die Fahnenträger und Messdiener im Altarraum platzierten, fand das Schützenkönigspaar rechts vor dem Altar seinen besonderen Ehrenplatz.

Den nicht alltäglichen Gottesdienst umrahmte der heimische Kirchenchor Cäcilia unter der Leitung von Johannes Schmotz (Orgel: Reinhold Neisius). Nach der Segnung der Königkette und der anderen Insignien durch Pastor Meiser krönte Norbert Dixius das neue Mehringer Schützenkönigspaar 2018/19. Ihre Ehrenzeichen erhielten auch der erste Ritter Markus Schmitt, der zweite Ritter Sara Bohr, Schülerprinz Thorben Denzer, Junker Antonia Cordier und Tobias Mayer.

Nach dem Gottesdienst waren vor der Kirche Glückwünsche, Umarmungen und wohlgemeintes Schulterklopfen an der Reihe. Schützen, Gratulanten und die Gäste zogen anschließend zum Vorplatz des Kulturzentrums Alte Schule. Bei den flotten Klängen des Musikvereins Rodt (Leitung: Monika Zimmermann) wurde das Ereignis gefeiert.

Anke Schmitt tritt damit in die viel beschriebenen Fußstapfen ihres Vaters. Winfried Schmitt war bereits dreimal Mehringer Schützenkönig und einmal Bezirksschützenkönig. Mutter Monika, die seit vielen Jahren Schützenkönig werden will, wurde in diesem Jahr von Tochter Anke übertroffen.