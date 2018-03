später lesen Bildung Anmeldung für die Fachoberschule Schweich Teilen

Eine Anmeldung an der Fachoberschule (FOS) Schweich in den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung sowie Gesundheit und Soziales ist vom 1. Februar bis zum 1. März möglich. Die Anmeldung geht wie folgt: auf www.saz-schweich.de das Anmeldeformular herunterladen, ausfüllen, Kopie des Halbjahreszeugnisses dazu legen, per Post oder per Mail ab dem 1. Februar in der Schule einreichen, Zulassung abwarten, dann einen Praktikumsvertrag abschließen und in der Schule abgeben. Eine Anmeldung ist möglich mit Sekundarabschluss I mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 oder wenn die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe an einem Gymnasium erlangt worden ist. Keines der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik darf schlechter als „ausreichend” bewertet sein. Zur praktischen Ausbildung muss ein Praktikumsvertrag mit einem geeigneten Unternehmen vorliegen. Dieser muss bis zum 31. Mai in der Schule sein.