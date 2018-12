Bei einer Bürgerversammlung mit Dorfmoderatorin Beate Stoff haben die Teilnehmer über Stärken und Schwächen des Ortes gesprochen und das weitere Vorgehen festgelegt. Die neue private WhatsApp-Gruppe „Pölich Bürgerinfo“ dient als digitales Schwarzes Brett.

(red) Dorfmoderatorin Beate Stoff zieht nach dem ersten halben Jahr Laufzeit in Pölich eine Zwischenbilanz. Unter dem Motto „Klein, aber oho!“ präsentierte sie die Ergebnisse ihrer Bestandsaufnahme in einer gut besuchten Bürgerversammlung.

Bestandsaufnahme Bemerkenswert ist aus Sicht der Expertin insbesondere die Vielfalt des Vorhandenen im Hinblick auf verschiedene Aspekte, die ein lebendiges Dorf ausmachen: „Pölich ist nicht nur ein hübscher kleiner Winzerort in attraktiver Lage an der Mosel, in dem es sich gut und sicher leben lässt, sondern der Ort hat einiges zu bieten. Zwei Campingplätze und mehrere Ferienwohnungen, ein Wassersportzentrum, eine lange Historie mit der römischen Wasserleitung als besonderem Alleinstellungsmerkmal, Infrastruktureinrichtungen wie Kindertagesstätte und Seniorenresidenz sowie aktive Vereine und Initiativen, die für Leben im Dorf sorgen.“

Dennoch hatten die rund 120 Menschen, mit denen die Dorfmoderatorin in der ersten Phase der Bestandsaufnahme gesprochen hatte, durchaus auch einige Kritikpunkte benannt und zum Teil schon recht konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht. Bemängelt wurden unter anderem die Parksituation im Ortskern, der Zustand beziehungsweise die mangelnde Nutzung einzelner Objekte und Freiflächen, die fehlenden Angebote für Kinder und jüngere Jugendliche, die Hemmschwellen zur Nutzung von offenen Angeboten der Seniorenresidenz sowie die mangelnde Anbindung vom Moselvorland mit seinen ebenfalls ausbaufähigen Infrastrukturangeboten an den Ort.

Potenziale Die rund 40 Teilnehmer der Bürgerversammlung diskutierten rege die gesammelten Stärken und Schwächen, Ideen und Verbesserungsvorschläge. Schnell kristallisierte sich heraus, wo die ersten Schwerpunkte in der Umsetzungsphase der Dorfmoderation liegen sollten: zum einen in einer Verbesserung der Darstellung und Wahrnehmbarkeit in der Öffentlichkeit, zum anderen in der weiteren Belebung des Dorfes, insbesondere durch verschiedene offene Veranstaltungen auf dem Dorfplatz. Vorgeschlagen wurden zum Beispiel ein Markt mit lokalen/regionalen Produkten oder kleine musikalische und kulturelle Events (Feierabendmusik, Bücherzelle, Boule-Gruppe).

Arbeitsgruppe Noch während der Bürgerversammlung wurde die Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ gegründet. Sie hat sich inzwischen erstmals getroffen und konkrete Maßnahmen erarbeitet, wie die Darstellung und Wahrnehmbarkeit des Ortes in der Öffentlichkeit wesentlich verbessert werden könnten.

Spontan ins Leben gerufen wurde eine private Gruppe des Kurznachrichtendiensts WhatsApp mit dem Titel „Pölich Bürgerinfo“. Sie funktioniert als digitales Schwarzes Brett: Über die Gruppe können alle Ankündigungen für öffentliche Veranstaltungen in Pölich verbreitet werden, egal ob es sich um Veranstaltungen oder Angebote von Vereinen, Gruppen, Kirchen- oder Ortsgemeinde, sozialen Einrichtungen oder Unternehmen handelt. Zusätzlich funktioniert die Gruppe auch als digitale Tauschbörse: Wer eine Mitfahrgelegenheit, Interessierte für eine neue Gruppe oder ein Ersatzteil sucht, kann dort ebenso eine Anfrage stellen wie jemand, der etwas abzugeben beziehungsweise zu verschenken hat oder jemand, der kurzfristig Unterstützung in Haus oder Garten benötigt.

Neue Gruppenmitglieder sind jederzeit willkommen. Zur Aufnahmeanfrage reicht eine kurze Nachricht an Dorfmoderatorin Beate Stoff per E-Mail an Buero-PlanB@gmx.net oder als SMS an 0170/8004352.

Als Nächstes möchte sich die Arbeitsgruppe mit der Verbesserung der Internetpräsenz von Pölich befassen. Dazu soll die bestehende Homepage www.poelich-online.de, die vom Heimatverein betrieben wird, aktualisiert und ausgebaut werden. In Planung ist auch die Etablierung eines Newsletters, der zu einem späteren Zeitpunkt auch als Grundstein für eine gedruckte Dorfzeitung dienen könnte.

Ein weiteres Treffen der AG im Rahmen der Dorfmoderation ist am Mittwoch, 30. Januar, um 19.30 Uhr in der Seniorenresidenz Pölich. Alle interessierten Bürger sind dazu herzlich willkommen.