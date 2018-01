später lesen Autoimmunerkrankungen Selbsthilfegruppe trifft sich in Seniorenresidenz Teilen

Twittern

Teilen



Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Autoimmunerkrankungen trifft sich in der Seniorenresidenz St. Martin in Schweich, Am Kinderland 1, am Donnerstag, 1. Februar, um 18.30 Uhr. Der Weg zum Versammlungsraum ist ab dem Eingangsbereich ausgeschildert. Thema des Abends ist unter anderem Stressbeherrschung und Entspannung. Referentin: Cornelia Spahn-Hartl, DMSG. Betroffene und Angehörige sind willkommen.