Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Montag, 19. Februar, gegen 17 Uhr in der Schweicher Straße in Schweich-Issel ereignet. Das teilte die Polizei mit. Dabei gerieten im Gegenverkehr zwei Autos mit ihrem jeweils linken Außenspiegel aneinander. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.