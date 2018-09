Giftige Raupen in der Südeifel

Verbreitunsgebiet

Laut Gerhard Reinert vom Forstamt Saarburg ist der Eichenprozessionsspinner ein „wärmeliebender Schmetterling“ und daher im Hochwald eher seltener anzutreffen. Die Raupen bevorzugten Eichenbestände in Tallagen wie dem Mosel- oder Saartal – Regionen, in denen auch Wein wächst.

Gefährlich werde es immer dann, wenn Menschen mit den Tieren in Kontakt kommen könnten. Das ist zum Beispiel in öffentlichen Grünanlagen, auf Plätzen, an Schulen oder Kindergärten der Fall. Die Bäume selbst haben mit der Raupe wenig Probleme, sie überleben den Befall. Die Brennhaare der Raupe brechen leicht und werden je nach Witterung durch Luftströmungen über weite Strecken getragen. Die alten Larvenhäute bleiben nach der Häutung in den „Nestern“, deshalb haben diese eine hohe Konzentration an Brennhaaren. Alte Gespinstnester, ob am Baum oder am Boden, bleiben eine Gefahrenquelle. Die Raupenhaare sind lange haltbar und reichern sich über Jahre in der Umgebung an, besonders im Unterholz sowie Gräsern und Sträuchern.