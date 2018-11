Bald genug Platz für gesamte Wehr aus Pluwig und Gusterath

Wie soll das neue Feuerwehrhaus Gusterath-Pluwig aussehen? Die Frage ist nun geklärt. Gestöhnt wird jedoch über den Anstieg der Kosten auf vermutlich 3,5 Millionen Euro. Von Friedhelm Knopp

Ein wichtiger Schritt auf dem langen Weg zum neuen Feuerwehrhaus Gusterath-Pluwig ist getan: Mit großer Mehrheit bei nur einer Gegenstimme hat sich der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer für eine von vier Planungsvarianten des Architekturbüros BauTec aus Burbach-Holzhausen entschieden. BauTec kann nun in die konkreten Planungen eintreten. Mit dem Beschluss für das Gebäude folgte der Rat den Empfehlungen des Bau- und Planungsausschusses sowie des Haupt- und Finanzausschusses. Die Entscheidung entspricht auch den Wünschen der VG-Wehrleitung und der Feuerwehr Gusterath-Pluwig.

Den politischen Gremien lag dazu eine Stellungnahme von Wehrleiter Frank Rhode und seiner Stellvertreter vor. Die hatten sich darin für die nun beschlossene Planungsvariante ausgesprochen. Besonderen Wert legen die Feuerwehrpraktiker dabei auf optimale Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten an der Gusterather Straße in Pluwig. Ein weiteres Kriterium sind bei dieser Variante die „baulichen Erweiterungsmöglichkeiten“, die nach einer Din-Vorschrift für Feuerwehrhäuser gewährleistet sein müssen. Auch das Planungsbüro BauTec sieht in dieser Variante die optimale Lösung, sowohl was die Erfüllung der Baunorm betrifft als auch den praktischen Nutzwert für die Feuerwehr.

Wesentliches Merkmal der Variante ist die Ausrichtung der Fahrzeughallenausfahrt (sogenannter Alarmhof) zur Rückseite des Grundstücks. Bei Übungen und Wartungsarbeiten entsteht dadurch keine zusätzliche Lärmbelästigung zur Gusterather Straße hin. Zu- und Abfahrt sind nach Auffassung der Feuerwehr optimal geregelt, die Ausfahrt vom Grundstück auf die Straße ist gut einsehbar, und eine spätere Erweiterung der Fahrzeughalle würde wegen der angrenzenden Freifläche keine Probleme bereiten.

Alle Fraktionen des Rats deuteten ihre Zustimmung an, auch wenn die veranschlagten Kosten einen Trend nach oben aufweisen. „Ein sinnvolle und praktikable Lösung. Leider verbunden mit dem Wermutstropfen der Kostensteigerung“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Metzdorf aus Gusterath. Natürlich müsse die Kostenentwicklung überprüft werden, sagte Josef Kruft (FWG) aus Pluwig, andererseits sei es richtig, keine halben Sachen zu machen.

Wie viel das Projekt tatsächlich kosten wird, steht in der derzeitigen Phase der Entwurfsplanung noch nicht exakt fest. Die ausgewählte Variante I wird auf rund 3,1 Millionen Euro kalkuliert. Da allerdings zwischen Planung und Verwirklichung noch eine längere Zeitspanne liegt, empfiehlt BauTec, eher von Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro auszugehen.