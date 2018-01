später lesen Konzert Benefizkonzert: Kinder musizieren für Kinder Teilen

Der Rotary Club Schweich Römische Weinstraße veranstaltet das zweite Benefizkonzert unter dem Motto: „Kinder musizieren für Kinder“ am Sonntag, 21. Januar, um 11 Uhr in der Alten Synagoge in Schweich. Mit dem Erlös des Konzertes stattet der Rotary Club alle interessierten Kindertagesstätten im Bereich der Verbandsgemeinde Schweich mit den legendären rotarischen Mathekisten aus. Sie sollen die mathematische Kompetenz im Kindergarten- und Vorschulalter fördern. Weiterhin unterstützt der Club erneut Kinder psychisch kranker Eltern (AURYN Trier e.V.).