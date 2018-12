„Einmal Broadway und zurück …“ heißt es am Sonntag, 13. Januar, ab 17 Uhr im Gemeindehaus Sirzenich. Denn dann wird dort ein Benefizkonzert zugunsten der Moshi-Kinderhilfe in Tansania geboten.

Die Sopranistin Kerstin Bauer, in Trier unter anderem bekannt durch ihre Auftritte als Solistin bei „Christmas Moments“ mit der Big Band Art of Music, wird am 13. Januar in Sirzenich in die Welt der klassischen Musicals entführen.

Nach dem Abschluss ihres Musikstudiums in New York hatte Kerstin Bauer bereits viele Engagements und Konzertvorstellungen an namhaften Bühnen in Deutschland.

Sie wird an dem Abend im Sirzenicher Gemeindehaus, begleitet von einem Pianisten, eine Mischung aus altbekannten klassischen Musicalstücken vorstellen.

Anmeldung zum Benefizkonzert telefonisch bei Ortsbürgermeister Matthias Daleiden unter 0651/85796 oder per E-Mail an ortsgemeinde@trierweiler.info sowie ortsbürgermeister@trierweiler.info Einlass zum Konzert ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.