Neue Räume in der Mehringer Kita

Kinder, Eltern, Großeltern und Erzieherinnen haben zusammen mit Pastor Michael Meiser und dem Nikolaus die Einweihung gefeiert. Für die Kinder gab es nicht nur Süßigkeiten.

Die Zahl der jüngsten Mitbürger des Moselortes Mehring steigt kontinuierlich, besonders nach der Erschließung und Bebauung des Gebietes Zellerberg. Nach einer ersten Erweiterung im Oktober 2013, dem geänderten Rechtsanspruch und der Schaffung von Plätzen für Unterdreijährige, wurde erneut eine Vergrößerung der Kindertagesstätte (Kita) notwendig.

Die Kinder feierten jetzt mit ihren Erzieherinnen, ihren Eltern, ihren Großeltern sowie mit Pastor Michael Meiser und dem Nikolaus die Einweihung. Das Fest startete mit einem gemeinsam gestalteten Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Medardus und setzte sich in der Kita fort. Im Eingangsbereich beteten die Kleinen begeistert mit dem Pastor und baten um den Segen Gottes für die sanierte und erweiterte Einrichtung. Pastor Meiser ging in Begleitung des Nikolaus und zahlreicher Kinder segnend durch die Räume. In der neuen Turnhalle überreichten schließend Bettina Bach, eine ehemalige Erzieherin der Kita, und Pascal Westphal von der Firma Elektro Bach Konstruktionsspielmaterial für den Bauraum und Turnboxen, die vom Erlös des Tages der offenen Tür bei Elektro Bach angeschafft worden waren und nun gespendet wurden.

Natürlich fehlten Süßigkeiten ebenfalls nicht. Der Nikolaus verteilte diese an jedes einzelne Kind. Die Standortleiterin Iris Herber-Cordier sagte: „Das Leben in unserer Einrichtung gleicht einem Kaleidoskop aus lauter bunten Steinchen – lebendig, einzigartig, vielfältig, jung, dynamisch, intelligent, strukturiert, bunt und fröhlich.“

Das Kita-Logo, eine graphische Designarbeit der Mehringerin Silke Wohner, stellt dar, wie das kaleidoskopartige Kitaleben bis jetzt gelebt wird und enthält Visionen für die Zukunft. Die Gesamtleiterin der KitagGmbH Schweich, Monika Kiwitt, und Vertreter der Kommunalpolitik gratulierten zu der Erweiterung für eine sechste Gruppe und dem Umbau. Die Kita Mehring verfügt nun über 140 Plätze, davon 105 für Drei- bis Sechsjährige, 28 für Zweijährige und sieben Krippenplätze. 98 Plätze sind als Ganztagsplätze mit Mittagessen ausgewiesen.