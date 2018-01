später lesen Abfallbeseitigung Wo erhalten Haushalte ihre Biotüten? Teilen

Seit dem 2. Januar gibt es die Möglichkeit, Küchen- und Nahrungsabfälle (Bioabfälle) in Biotüten getrennt zu sammeln. Kirsten Kielholtz, Pressesprecherin beim Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.), erklärt, dass es 29 Ausgabestellen für Biotüten gibt. Dort erhalten die A.R.T.-Kunden gegen Vorlage eines Coupons ein sogenanntes Starterset. Das Set beinhaltet zehn Biotüten, einen Sammeleimer und ein Faltblatt. Die Coupons sind in der Abfall-Fibel 2018 enthalten, die an alle Haushalte verteilt wurde.