Blasmusiker-Nachwuchs zeigt sein Können

Teilnehmer des Jugendbläser-Workshops des Kreismusikverbandes beeindrucken ihr Publikum in Föhren.

Trier/Saarburg/Föhren (red) Der Jugendbläser-Workshop Wood 'n' Brass des Kreismusikverbandes (KMV) Trier-Saarburg ist wieder ein Erfolg gewesen. Der Workshop richtet sich seit 2010 nun schon zum fünften Mal an jugendliche Blasmusikerinnen und -musiker zwischen zwölf und 21 Jahren aus den Musikvereinen der Region. An einem einzigen Wochenende, also innerhalb von knapp 48 Stunden, wollten die Teilnehmer dabei ein allen bis dahin noch unbekanntes Konzertprogramm erarbeiten.

Konzipiert und organisiert wurde der Jugend-Workshop von Heinz Schmitz. Die musikalische Leitung hatte auch in diesem Jahr der Kreisdirigent des KMV, Rainer Serwe. Geprobt und übernachtet wurde in der Jugendherberge in Mettlach-Dreisbach. Professionelle Musikdozenten für alle Register unterstützen die Arbeit des Dirigenten und haben die vielen musikalischen Details der Stücke mit den Jugendlichen in Registergruppen erarbeitetet. Die Betreuung abseits der Proben übernahmen die Mitglieder der Kreismusikjugend rund um Sebastian Pesch.

80 Workshop-Teilnehmer, so viele wie noch nie, haben sich in diesem Jahr der Herausforderung gestellt und ein Konzertprogramm einstudiert. Einem begeisterten Publikum in der voll besetzten Turnhalle in Föhren wurde mit großer Musikalität und vielen solistischen Einlagen aus einer breiten Musikpalette tüchtig eingeheizt: von den Pop-Klassikern "YMCA", "Smoke on the Water" oder "Tequila" über bekannte Soundtracks der Superheros wie "Movie Milestones" oder "A Day at Disneyland " bis hin zu wunderbaren Bläserarrangements wie "The Great Locomotive Chase", "Apollo 11" und der von Rainer Serwe komponierten "Overture for a Frog". Ein gelungenes Slapstick-Solo am Xylophon lieferten David Buschmann und Felix Flämig vom MV Lyra Welschbillig mit dem Stück "Duelin Xylos".

Heinz Schmitz und Rainer Serwe betonten in ihrer Moderation die Wertschätzung füreinander, aber auch die Leistungsbereitschaft sowie die Begeisterung und Ausdauer der jungen Musiker bei der Probenarbeit. Aber auch die Tatsache, in einer Gemeinschaft mit gleichgesinnten Jugendlichen eine solche Herausforderung hervorragend gemeistert zu haben, sei beachtlich. Viele der Jugendlichen waren auch schon mehrfach dabei, und alle freuen sich bereits jetzt auf den nächsten Workshop dieser Art.