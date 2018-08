später lesen Fest Boule-Turnier bei Thommer Kirmes Teilen

() Nach der Premiere im vergangenen Jahr veranstalten die Freunde des Thommer Boule-Sports auch in diesem Jahr an der Kirmes das Schiefer-Boule-Turnier. Die Vorrunde wird gespielt am 26. August, die Endrunde am 27. August.