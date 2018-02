Die Gemeindebücherei Zemmer veranstaltet am Samstag, 10. März, von 14 bis 18 Uhr in der Schulturnhalle einen Bücherflohmarkt zugunsten der Bücherei. Ebenfalls angeboten werden Glückwunschkarten und Handarbeiten zugunsten der Kinder in Baga/Togo. Nähere Information in der Gemeindebücherei mittwochs von 11 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr sowie freitags von 16 bis 17 Uhr.