Den Kandidaten auf den Zahn fühlen

Wofür stehen die Kandidaten, was sind ihre Hobbies und warum streben sie das Amt an? All diese Fragen sollen geklärt werden. Beispielsweise in Porträts, die beginnend mit der heutigen Ausgabe im Trierischen Volksfreund erscheinen.

Außerdem gibt es das Wahlforum des Trierischen Volksfreunds. Dabei werden sich Michael Holstein, Patrik Kartes, Horst Mahncke, Matthias Wagner und Lothar Zengerling den Fragen stellen. Denen der Redakteure Marcus Hormes und Harald Jansen. Und natürlich auch denen der Zuschauer. Wie bereits bei anderen Foren haben TV-Leser die Möglichkeit, ihre Fragen bis kommenden Mittwoch an die Kandidaten vorab per E-Mail an die Adresse

trier@volksfreund.de zu senden (Name und Wohnort sowie falls vorhanden politisches Amt bitte nicht vergessen). Diese Fragen werden dann während des Forums berücksichtigt.