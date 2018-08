Stadtwerke aktualisieren Umleitung: Busse fahren heute doch bis Riveris

Im Ruwertal startet am heutigen Freitag eine Wertungsprüfung der ADAC-Rallye Deutschland. Daher werden die Linien 30 und 86 an diesem Tag zwischen 7 und 21 Uhr umgeleitet. Die Stadtwerke haben noch einmal die Änderungen des Linienverkehrs aktualisiert.

Alle Busse der Linien 30 fahren über die Streckenführung der Linie 86 durch Waldrach. Busse mit Ziel Morscheid werden ab der Haltestelle Sportplatz in Waldrach am Schloss Marienlay vorbei nach Morscheid und Riveris umgeleitet. In Riveris wird die Ortsmitte für parkende Fahrzeuge gesperrt, sodass die Busse dort wenden können. Die Rückfahrt nach Waldrach erfolgt ebenfalls über Morscheid und das Schloss Marienlay zur Haltestelle Pätscher Weg in Waldrach. Schüler können nach Schulschluss in Waldrach an der Haltestelle Weinbergsweg in Richtung Kasel und Ruwer einsteigen. Fragen zu den Busumleitungen beantworten die Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273.