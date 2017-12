Busumleitung in Gusterath: Nächster Bauabschnitt startet

Der nächste Bauabschnitt, der sich auf die Trierer Straße erstreckt, beginnt in Gusterath am Montag, 11. Dezember, um 11 Uhr. Deshalb wird die Busumleitung für die Linien 30/85 laut Mitteilung der Stadtwerke Trier angepasst. Busse aus der Innenstadt in Richtung Pluwig/Bonerath fahren bis zur Haltestelle Gusterath Schule die normale Route über Im Bilser, Ringstraße, Haltestelle Trierer Straße, Hellmuth-Lemm-Straße, Lindenstraße, Am Sauerborn, Ringstraße, Im Bilser und weiter auf der normalen Strecke Richtung Pluwig oder Bonerath. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Auf der Umleitungsstrecke werden alle Haltestellen bedient.