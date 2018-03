später lesen Konzert Chöre und Solisten stimmen auf das neue Jahr ein Teilen

Twittern

Teilen



Geistliche Chor- und Instrumentalmusik erklingt beim Naujahrskonzert am Sonntag, 7. Januar, in der Kirche St. Martin in Schweich. Dazu lädt die Pfarrgemeinde ein. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr. Gestaltet wird es vom Vokal- und Männerensemble St. Martin Schweich sowie dem Frauenkammerchor Sopralto aus Andernach. Als Solisten treten Eva Maria Leonardy, Sopran, Helmut Marmann, Bassbariton, Stefan Butterbach, Trompete, sowie Professor Wolfgang Seifen an der Orgel auf. Das Konzert steht unter der Gesamtleitung von Musikdirektor Dekanatskantor Johannes Klar. Die Sänger und Musiker präsentieren laut den Veranstaltern Vokal- und Instrumentalkompositionen aus verschiedenen Epochen – von der Renaissance über die Romantik bis hin zur Moderne.