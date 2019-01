Die Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land führt ein berufliches Gesundheitsmanagement ein.

(red) Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels, der zunehmenden Komplexität der digitalen Arbeitswelt und sich verschiebender Altersstrukturen der Belegschaft haben sich die Verantwortlichen der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land entschlossen, das Thema des Betrieblichen Gesundheitsmanagements aufzugreifen.

Die Verwaltung arbeitet in dieser Sache mit der Krankenkasse IKK zusammen und verfolgt laut eigener Aussage das Ziel, den Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem Gesundheitspotenziale gestärkt werden, das Wohlbefinden verbessert und Krankheiten vorgebeugt wird.

„Durch gute Arbeitsbedingungen und Lebensqualität am Arbeitsplatz wird auf der einen Seite die Gesundheit und Motivation unserer Mitarbeiter nachhaltig gefördert und auf der anderen Seite die Produktivität und Dienstleistungsqualität unserer Verwaltung gesteigert“, sagt Bürgermeister Wolfgang Reiland.

Um die einzelnen Maßnahmen des Projekts vorzubereiten und zu koordinieren, wurde ein achtköpfiger Steuerungskreis gebildet, dem neben Bürgermeister Reiland auch Vertreter aus den Reihen der Mitarbeiter, des Personalrates, der Krankenkasse und der Personalverwaltung angehören.

Im ersten Schritt wurden im Frühjahr 2018 Mitarbeiter zu unterschiedlichen Aspekten ihres Arbeitsalltags befragt. Überdurchschnittlich viele Kollegen der Verbandsgemeindeverwaltung, insgesamt 83 Prozent, hatten die Gelegenheit genutzt, mit ihren Antworten, Meinungen und Wünschen den Prozess maßgeblich mitzubestimmen.

Die Ergebnisse dieser Ist-Soll-Analyse wurden in Gesprächskreisen weiter konkretisiert und in einen Maßnahmenkatalog eingearbeitet. Im Bereich der Gesundheitsvorsorge sind bereits erste Aktionen in der konkreten Planung.

So wird den Mitarbeitern neben einem Rückencheck ein von der IKK angebotener Cardio-Scan durchgeführt. Ebenfalls in Vorbereitung ist in Zusammenarbeit mit der Betriebssportgemeinschaft der VG Trier-Land ein Lauftreff. Angedacht sind weitere Bewegungsangebote und Vortragsveranstaltungen zu mitarbeiterrelevanten Themen.

Unter dem Aspekt gesunder Arbeitsbedingungen wurden bereits die Arbeitsräume in Augenschein genommen und dort, wo Handlungsbedarf festgestellt wurde, auch bereits entsprechend reagiert. „Neben diesen äußeren Aspekten streben wir auch in der Zusammenarbeit der Mitarbeiter unter sich wie mit den Führungskräften ein gesundes Miteinander an und werden auch in diesem Bereich entsprechende Angebote machen“, sagt Bürgermeister Reiland.