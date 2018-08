Deckelsammeln  gegen Kinderlähmung

Der Jugendclub in Morscheid engagiert sich für eine ganz besondere Aktion: Bei dieser werden Deckel von Flaschen gesammelt und recycelt. Mit dem Erlös soll Kindern in Entwicklungsländern geholfen werden. Von Sarah Enzweiler

Warum sammeln die Mitglieder des Morscheider Jugendclubs Deckel von Plastikflaschen? Die Antwort mag überraschen: Der Erlös aus den gesammelten und dem Recycling zugeführten Deckeln finanziert die Polio-Impfung für Kinder in Entwicklungsländern.

Poliomyelitis oder kurz Polio ist eine vorwiegend im Kindesalter auftretende Erkrankung, die zu schwerwiegenden Lähmungen führen kann. Die Polio-Impfungen, die mit der Aktion „Deckel gegen Polio“ finanziert werden sollen, kommen primär den Kindern in Afrika zugute, denn dort leiden noch immer viele Kinder an der tückischen Krankheit Kinderlähmung. In Deutschland gilt sie als ausgerottet.

Der Jugendclub Morscheid wurde vor über 40 Jahren gegründet und besteht momentan aus 39 Mitgliedern im Alter zwischen fünf und 38 Jahren. Der sechsköpfige Vorstand versucht immer wieder, Aktionen für die Jugend im Dorf ins Leben zu rufen. So gab es im vergangenen Dezember die „Wir warten aufs Christkind“-Aktion, zu der kleinere Kinder kommen konnten. Dort wurde dann zusammen gebastelt, gegessen und gemeinsam auf das Christkind gewartet. Darüber hinaus hat der Club einen eigenen Raum im Dorf, in dem zum Beispiel zusammen Fußball geschaut werden kann.

Zudem engagiert sich der Club nun auch international. Laut Nico Kirch, dem ersten Vorsitzenden, wurde er bei einer Vorstandssitzung auf die Aktion „Deckel gegen Polio“ aufmerksam. Er sagt: „Wir fanden die Idee so gut, dass wir auch mitmachen wollten“.

Daraufhin wurde eine Kiste im Kindergarten in Morscheid aufgestellt, die die Kinder frei gestalten durften. Danach konnten die Bürger ihre Deckel hineinschmeißen. Kirch sagt: „Der Kindergarten hat positiv auf unser Anliegen reagiert und auch die Eltern waren begeistert“.

Da das Deckelspenden bei den Bürgern in Morscheid so gut angekommen ist, wurden zwei weitere Behältnisse in Supermärkten in Waldrach und Longuich aufgestellt. Aber Achtung: Nicht alle Deckel sind gewünscht. Es sollen nur Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen und Getränkekartons eingeworfen werden, die einen maximalen Durchmesser von vier Zentimetern haben.

Viele Leute haben bei der Aktion mitgemacht, sodass bereits 30 000 Deckel zusammengekommen sind (Stand 22. August). Das entspricht der Zahl von 60 Impfungen, denn 500 Deckel werden für die Finanzierung einer einzigne Polio-Impfung benötigt.

Wichtig bei der Aktion ist, dass das Spenden der Deckel für den Spender selbst komplett kostenfrei ist. Kirch erklärt: „Man bekommt auch ohne Deckel auf der Flasche sein Pfand zurück“.

Der Jugendclub hat bereits über Facebook und das Amtsblatt auf seine Aktion aufmerksam gemacht, würde sich aber freuen, wenn sich noch mehr Leute finden, die sich dazu bereit erklären, ihre Deckel zu spenden.

Wer sich jetzt dazu entscheidet, seine nicht mehr gebrauchten Deckel zu spenden, kann sich auf der Internetseite des Vereins Deckel drauf (http://deckel-gegen-polio.de/) genau informieren, welche Deckel gewünscht sind und wo sich der nächste Abgabeort zum jeweiligen Wohnort befindet.