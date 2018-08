Wenn Sänger zu Freunden werden

Der Musikverein Riol hat sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Unterhaltungsmusik, großer Festumzug und Kindernachmittag standen an vier Tagen im Vordergrund. Von Dietmar Scherf

Vier Tage lang stand der Moselort Riol ganz im Zeichen der Musik. Denn der heimische Musikverein (MV) feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Schon im April hatte er zu einem gelungenen Jubiläumskonzert (Leitung seit 2012 Markus Benk) in das Bürgerhaus eingeladen. Damals waren auch verdiente und langjährige Mitglieder geehrt worden (der TV berichtete).

„Weiter so“, hieß es nun beim Jubiläumsfest (Schirrherr Peter Züll) auf dem Festplatz vor dem Bürgerhaus mehrfach aus den Reihen der Zuhörer. Diese Aufforderung war als eine klare Anerkennung für die geleistete Arbeit des Vereins zu sehen.

Der MV wird in Riol als ein wichtiger Kulturträger anerkannt. Er vermittelt ein Stück guter Lebensqualität und ist ein perfekter Werbeträger für den Ort und somit für den Weinbau und seine Tradition. Tatsächlich hat der Verein seit seiner Gründung beachtliche Zeichen durch sein Schaffen und vor allem durch die gelungene Jugendarbeit gesetzt. Bisher arbeiteten zwölf Dirigenten und neun Vorsitzende Hand in Hand zum Wohl des MV. „Mit Stolz blicken wir auf unser 60-jähriges Bestehen zurück“, sagen die Vorsitzenden Michaela Dany und Monika Beicher. Die beiden Frauen führen dies insbesondere auf die lange Treue der Vereinsmitglieder zurück. Daher waren ihnen alle Mitglieder und insbesondere die Gründungsmitglieder am Wochenende besonders herzlich willkommen. Das Motto „In Harmonie vereint“ verbindet in Riol Jung und Alt. Die Vorsitzenden: „Wir können mit Stolz sagen, dass unsere 39 Aktiven im Alter von neun bis 72 Jahren nicht einfach nur Mitglieder sind, sondern mittlerweile richtige Freunde wurden.“

Für die Rioler Musiker (Durchschnittsalter 36 Jahre) stehen die Musik, die Geselligkeit und die Freundschaft an erster Stelle. „Es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft“, sagt Dany bei der Begrüßung. Dieser Spruch passte zum Jubiläumsfest, denn ohne das große Engagement und die Hilfsbereitschaft der Mitglieder und der freiwilligen Helfer wäre ein solch großes Fest nicht möglich gewesen. Neben den vielen Stunden mit großartigen musikalischen Leistungen (siehe Info) standen die Grußworte des Schirmherrn, Peter Züll, der Festgottesdienst (zelebriert von Pastor Ralph Hildesheim), der große Festumzug, die Bauchtanzgruppe Riol und der Kindernachmittag mit anschließender Afterwork-Party auf den Programm.

Für den 31. Oktober hat der MV eine „Nacht der Vampire“ angekündigt. Das heißt: Die Musiker planen in Zusammenarbeit mit dem DRK eine großangelegte Blutspendeaktion.