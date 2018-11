Die Ära Karl Marx als Schattentheater

Die Geschichte der Schattentheatergruppe

In 26 Jahren wirkten mehr als 160 Schüler mit Handicap mit in der Gruppe. Sie ist mehrfacher Preisträger von Landes- und Bundeswettbewerben wie dem Fritz-Wortelmann-Preis der Stadt Bochum, um den sie sich nun erneut bewirbt. Sie nimmt teil an nationalen und internationalen Festivals und kooperiert mit kulturellen Institutionen. Ihr Repertoire umfasst Figurenschattenspiele, Menschenschattentheater und experimentelles Objekttheater.

Das Team:

Ensemble: Lars Kallenborn, Florian Mees, Ben Peters, Christopher Schmitt, Sandra Hessek, Mareike Pirschel, Michelle Picko, Jasmin Uttscheid.

Musik: Timo Mattes, Föhren; Kooperation mit Band Kotau, deren Lied „Alles geht kaputt“ das Stück begleitete.

Spielleitung: Susanne Becker, Daniela Konz, Carlos Malmedy.