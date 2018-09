Lesespaß und tägliche Information

Die Grundschulen Schweich, Kenn und Föhren profitieren von Volksbank-Lesepatenschaften. Von Björn Pazen

Sie lesen den Volksfreund in der Mittagspause oder vor dem Schulbeginn, oder die Zeitung wird in den Unterricht integriert: Insgesamt 21 Grundschulen in der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg profitieren von den Lesepatenschaften der Volksbank Trier. Dazu zählen bereits seit fünf Jahren auch die Grundschulen Föhren, Kenn und Am Bodenländchen in Schweich. Überall haben die Lehrer gute Erfahrungen mit der Zeitungslektüre gemacht, an allen Schulen wird das Angebot aus dem Projekt „Paten machen Schule“ gut angenommen.

Vor fünf Jahren hatte die Volksbank Trier mit sechs Patenschulen begonnen, nach der Fusion mit der Volksbank Hochwald-Saarburg waren es zunächst neun, dann 15 – nun sind es 21 Grundschulen. Im Verbund mit den weiteren regionalen Volks- und Raiffeisenbanken ist die Volksbank Trier zudem Premium- beziehungsweise Exklusivpartner der Volksfreund-Projekte KLASSE!, Mini-KLASSE! und Lucky im Kindergarten, die Auszubildenden der Genossenschaftsbank nehmen seit dem Projektstart 2009 an „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil.

An den Grundschulen Kenn, Föhren und Schweich nehmen wahlweise die Dritt- oder Viertklässler auch alljährlich am Mini-KLASSE!-Projekt teil, daher ist die tägliche Zeitung eine perfekte Ergänzung, um sich tagesaktuell zu informieren. Egal, ob Sportteil oder Lokales, vor allem die regionalen Informationen stehen bei den Schülern hoch im Kurs.

FOTO: TV / Björn Pazen

