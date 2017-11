Die Kirche wird zum Aquarium

Nun ja - jedenfalls musikalisch. Der Musikverein Welschbillig stimmt die Zuhörer beim Konzert auf die Adventszeit ein.

Welschbillig (red) Drei Monate haben die Mitglieder des Musikvereins Welschbillig mit dem Kreisdirigenten Rainer Serwe auf diesen Tag hingearbeitet - in der Welschbilliger St. Petrus Kirche haben sie ihr Kirchenkonzert gegeben, das alle zwei Jahre zu hören ist.

Mit der "Norwegischen Ouvertüre" von Andreas Müller startete das Orchester in das Konzert, das fortan von Laura Buschmann gekonnt moderiert wurde. Dabei wurden auch Bezüge zwischen den Inhalten der Werke und der heutigen Zeit hergestellt, was den besinnlichen Charakter des Kirchenkonzertes gelungen unterstützte. Vor Beginn der dreisätzigen Komposition Aquarium von Johan DeMeij stellten verschiedene Register im Zuge der Moderation die musikalischen Motive vor, die die Bewohner des Aquariums charakterisieren. In den folgenden neun Minuten wurden die Zuhörer in den Kosmos des Aquariums entführt und konnten dank der vorherigen Einführung das Erscheinen, Vorbeischwimmen und Interagieren der Schmetterlingfische, Seepferdchen, Segelflosser und so weiter im Laufe der Komposition greifbar miterleben. Ebenfalls aus dem Bereich Film stammte "The Bells of Notre Dame", in dem das Orchester die schönsten Melodien aus dem Prolog des Disneyklassikers "Der Glöckner von Notre Dame" präsentierte. "Ammerland" von Jacob DeHaan und das schottische Volkslied "Auld Lang Syne" waren die letzten beiden Werke des Abends und entschleunigten mit ihrem sehr meditativen Charakter das Konzert. Die Zuhörer wurden somit in die richtige Stimmung versetzt, um nach einer kurzweiligen Konzertstunde ruhig und entspannt in die Vorweihnachtszeit, oder vielleicht auch nur in die nächste Woche, zu starten. Auch auf das Orchester hat das Kirchenkonzert immer wieder eine besondere Wirkung, wie Andrea Roth nach dem Konzert bestätigte: "Das Konzert war sehr emotional und der Klang in unserer schönen Kirche einfach überwältigend".