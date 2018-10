Doppeltes Jubel-Paar versetzt in Erstaunen

Hedwig und Reinhard Rechlitz aus Thomm feiern am heutigen Dienstag ihren 90. Geburtstag. Der TV sprach zu diesem besonderen Jubiläum mit den Eheleuten. Von Lukas Sanwald

Den Geburtstag am selben Tag zu feiern wie der Ehepartner, ist schon eine Besonderheit. Noch außergewöhnlicher ist es, wenn es sich dabei um den 90. Geburtstag handelt. Am 16. Oktober 1928 wurden Hedwig und Reinhard Rechlitz geboren. Und ein weiteres seltenes Jubiläum war ihnen in diesem Jahr bereits beschieden: Seit 65 Jahren sind die beiden nun schon verheiratet. Sie haben eiserne Hochzeit gefeiert. Kennengelernt hat sich das Paar bei der Arbeit in einem Weinberg in Longuich, verrät Reinhard Rechlitz im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund.

Der Jubilar erzählt: „Wir haben beide nahezu die selben Interessen und uns gegenseitig auch prima ergänzt. So sind wir immer gut miteinander zurecht gekommen.“

Zu den gemeinsamen Interessen zählt vor allem die Gartenarbeit. Um ihren großen Garten haben sich die beiden jahrelang gemeinsam gekümmert. Diese schwere körperliche Arbeit ist für das Ehepaar altersbedingt heute nicht mehr möglich.

Trotzdem sind Hedwig und Reinhard Rechlitz zufrieden und freuen sich auf den gemeinsamen Geburtstag. Das Ehepaar hat sieben Kinder – vier Töchter und drei Söhne –, die ihre Eltern unterstützen, wo immer es geht. Hinzu kommen mehrere Enkel und Urenkel. „Das Verhältnis könnte nicht besser sein“, freut sich Reinhard Rechlitz. Jetzt wird mit allen zusammen der doppelte runde Geburtstag gefeiert. Vor allem, als die Kinder noch zur Schule gingen, ergaben sich häufig lustige Situationen im Zusammenhang mit ihrem gemeinsamen Geburtstag: „Wenn für die Schule Anträge oder Ähnliches ausgefüllt werden mussten, gab es viele Male Anrufe, ob das auch wirklich korrekt ist oder ob das ein Fehler sei“, sagt Rechlitz. Auch heute würden noch viele amüsante Rückfragen kommen, wenn Leute von dem gemeinsamen Geburtsdatum erfahren. Sätze wie „Das gibt’s doch nicht!“ oder „Das kann ja nicht sein!“ seien dann meistens die erste Reaktion. „Doch, das kann es“, antwortet Reinhard Rechlitz lachend.

