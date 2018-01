Ein Dorfzentrum vom Reißbrett

Das Kloster und seine Geschichte

Zunächst als Waisenhaus errichtet, wurde das Gebäude später vom Orden der Franziskanerinnen von Nonnenwerth übernommen und bis in die 1980er Jahre als Heim für schwererziehbare Mädchen betrieben. Dann zogen sich die Nonnen zurück und das Gebäude wurde 1988 an eine saarländische Projektgesellschaft verkauft. Von 1989 bis 2000 war es Aufnahmeheim für Aussiedler, 2001 fiel der Klosterkomplex nach einer Insolvenz an eine saarländische Gläubigerbank. Die Gemeinde Föhren erwarb das Anwesen für 110 000 Euro aus der Insolvenzmasse. Ein Seitentrakt, die ehemalige Klosterschule, ist zum Bürger- und Vereinshaus umgebaut worden. Der Arbeitskreis Föhrener Geschichte möchte demnächst eine Broschüre „150 Jahre Föhrener Kloster“ herausgeben.