später lesen Dorfentwicklung Dorfmoderation: Themenabende in Kenn Teilen

Twittern

Teilen



Die Dorfmoderation in Kenn startet mit zwei Themenabenden in die Umsetzungsphase: Den Auftakt macht der Themenabend „Seniorenfreundliches Kenn“ am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr im Rathaus. Ein zweiter Themenabend „Kinder- und jugendfreundliches Kenn“ findet am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr im Rathaus statt.