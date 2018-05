Dorfwettbewerb: Föhren und Waldweiler vorn

Föhren in der Hauptklasse und Waldweiler in der Sonderklasse sind die Sieger des Kreisentscheids im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft”.

Sechs Orte aus dem Kreis Trier-Saarburg haben teilgenommen, nun steht das Ergebnis im Dorfwettbewerb fest: In der Hauptklasse hat die Meulenwaldgemeinde Föhren den ersten Platz belegt, Zweiter wurde Konz-Könen, gefolgt von Freudenburg. Föhren und Könen haben sich für den Gebietsentscheid qualifiziert, der vom 22. Mai bis 26.Juni stattfindet. In der Sonderklasse hatte Waldweiler die Nase vorn, gefolgt von Saarburg-Kahren. Der Hochwaldort Waldweiler darf nun am Gebietsentscheid teilnehmen.

