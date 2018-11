später lesen Konzert Musikerduo spielt spanische Klänge in der Schweicher Synagoge Teilen

Ein spanisches Musikerduo gastiert am Freitag, 16. November, ab 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge in Schweich. Das Konzert wird in Kooperation mit dem Dekanat Schweich-Welschbillig und der Volkshochschule Schweich im Rahmen der Kreiskulturtage angeboten.