Ehre für Retter aus Igel

André Legenhausen hat im Sommer 2016 einen Mann aus dem Mattheiser Weiher gerettet. Staatssekretär Randolf Stich hat ihm dafür jetzt die Rettungsmedaille des Landes verliehen.

() „Herr Legenhausen hat absolut Überdurchschnittliches geleistet: Kurz nachdem er selbst zum Unfallopfer wurde, rettete er einem anderen Menschen in Not das Leben“, betonte Staatssekretär Randolf Stich bei der Übergabe der Rettungsmedaille an den Igeler André Legenhausen. Legenhausen hat einem 89-jährigen Mann aus Trier das Leben gerettet. Dieser war im Juli 2016 beim Ausparken gegen das Fahrzeug seines späteren Retters gestoßen. Anschließend verlor der Senior die Kontrolle über seinen eigenen Wagen, der daraufhin in den Mattheiser Weiher im Trierer Stadtteil Feyen-Weismark rollte. Da die Fenster geöffnet waren, füllte sich das Auto des 89-Jährigen innerhalb kürzester Zeit mit Wasser. Die Situation war lebensbedrohlich.

Obwohl Legenhausen selbst in den Unfall verwickelt war, eilte er dem Opfer zur Hilfe. Nachdem der 33-jährige Familienvater sich von der Unversehrtheit seines mitfahrenden Sohnes überzeugt hatte, befreite er den alten Mann aus der lebensgefährlichen Lage. „Während zahlreiche Zeugen nur zuschauten oder die Szene sogar mit dem Handy filmten, rettete André Legenhausen dem Unfallopfer durch sein beherztes Eingreifen das Leben“, erläuterte Staatssekretär Stich. „Eine Person aus einem Gewässer zu retten, während man selbst verletzt ist und unter Schock steht, erfordert besonderen Mut und Tatkraft und rechtfertigt die Auszeichnung mit der Rettungsmedaille. Die Medaille ist nicht nur eine Anerkennung für den Lebensretter, sie ist auch als ein Signal an die Öffentlichkeit zu verstehen. Mit seinem selbstlosen Engagement ermutigt Herr Legenhausen andere Menschen, seinem Beispiel zu folgen, Zivilcourage zu beweisen und sich für Menschen in Not einzusetzen“, betonte Staatssekretär Stich.