später lesen Polizei Einbrecher scheitern an mehreren Türen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Unbekannte haben laut Mitteilung der Polizei Schweich versucht, am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Zur Sandgrube einzubrechen. Sie scheiterten jedoch und mussten mit leeren Händen abziehen.