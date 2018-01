später lesen Kriminalität Schnelle Einbrecher in Langsur FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

() Die Bewohnerin war nur zwei Stunden weg. Das nutzten Einbrecher in Langsur eiskalt aus. Wie die Polizei mitteilt, drangen Unbekannte am Donnerstag, 11. Januar, zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr in ein Anwesen in der Sauergemeinde ein. Just in dieser Zeit hatte die Bewohnerin das Haus verlassen. Als sie zurückkehrte, fielen ihr Veränderungen im Haus auf. So lag das Portemonnaie nicht mehr an der vorherigen Stelle und eine Vielzahl von Schubladen war von Unbekannten ausgeräumt worden. Einbrecher hatten dieses kurze Zeitfenster genutzt, um die Terrassentür des Gebäudes aufzuhebeln und Bargeld und Schmuck zu entwenden.