Einbrecher stehlen Schmuck und Elektroartikel

Unbekannte sind laut Polizei am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Beßlich eingebrochen und haben Elektronikartikel und Schmuck gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brachen der Dieb oder die Diebe zwischen Samstagmittag, 27. Januar, und Sonntagmittag, 28. Januar, die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie alle Räume auf der Suche nach Beute.