Gewitter (Update) Schwere Unwetter am Donnerstag: Erneuter Hangrutsch in Trassem, Land unter in Pölich (Fotos/Video) FOTO: Wilfried Hoffmann FOTO: Wilfried Hoffmann

Über die Region sind am Donnerstag schwere Unwetter gezogen. In Trassem hat am Abend ein erneuter Hangrutsch das Dorf unter Wasser und Schlamm gesetzt. Land unter war am Nachmittag auch in Pölich. Hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften bis in den späten Abend gegen die Wassermassen. Von Mandy Radics/Florian Blaes/Winfried Hoffmann