Es läuft (nur) im Kreis gut

Der Mitgliederparteitag der CDU Trier-Saarburg schwankt zwischen Feiern und mahnenden Appellen an die Bundespartei. Martin Recktenwald

Trier-Saarburg Eigentlich sahen die rund 120 Mitglieder der CDU bei ihrem Kreisparteitag im katholischen Pfarrheim St. Marien in Saarburg-Beurig viele Gründe zum Feiern. Und vom Parteivorstand in Erinnerung gerufene Erfolge wie der Gewinn des Direktmandats für den Bundestag oder der jüngste Sieg bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Ruwer stießen in der Tat auf Jubel. Doch die aktuell schwierige Regierungsfindung auf Bundesebene goss reichlich Wasser in den Wein - so wurden auch zahlreiche kritische Stimmen laut.

Die aus CDU-Sicht guten Nachrichten stellte der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Arnold Schmitt an den Anfang seiner Bilanz. "Es ist schön zu sehen, dass wir jetzt wieder die Bürgermeister in allen sieben Verbandsgemeinden stellen", verwies er auf den Erfolg von Stephanie Nickels. Sie hatte in der vergangenen Woche die Wahl in der VG Ruwer gewonnen. Gefeiert wurde auch das Direktmandat von Andreas Steier, der als Nachfolger für den viele Jahre im Bundestag aktiven Bernhard Kaster angetreten war. Unter erschwerten Bedingungen als neuer Kandidat habe sich Steier gegen Bundesfamilienministerin Dr. Katarina Barley (SPD) durchgesetzt.

Der Generationenwechsel Kaster-Steier wurde im Rahmen des Parteitags noch einmal symbolisch vollzogen. Zur Verabschiedung Kasters in den Ruhestand dankte ihm seine Partei für die Verdienste. Erhalt des Wasser- und Schifffahrtsamts in Trier, Wiederbepflanzungsrecht im Weinbau, Verhinderung der Pflicht-Biotonne, Neubau des Ausbildungszentrums der Handwerkskammer und viele weitere von Kaster unterstützte Projekte zählte Schmitt auf. Nicht zuletzt zu betonen sei der Moselaufstieg: Gegen massiven Widerstand der Landesregierung werde die West-Umgehung für Trier dank Kasters Wirken im Bund nun Realität.

Doch den Erfolgsberichten für den Kreis Trier-Saarburg folgte das Eingeständnis, dass es auf übergeordneter Ebene weitaus weniger günstig aussehe. Weder die vergangene Landtagwahl noch die Bundestagswahl hätten für die CDU das gewünschte Ergebnis gebracht. Deutlicher formulierte es Parteimitglied Klaus Marx aus Kell am See: "Das war unser schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Bei der Landtagswahl haben wir mit 41 Prozent in den Umfragen begonnen und sind dann auf 31,8 abgestürzt." Man müsse sich die Frage stellen, wie es überhaupt dazu gekommen sei. Der Kontakt zur CDU-nahen Klientel drohe abzureißen, und in der Parteibasis werde ein Einstehen für eigene Positionen vermisst. Energiewende, Abschaffung des Wehrdienstes, Ehe für alle - nie sei dazu nach der Meinung der Parteimitglieder gefragt worden. "Frau Merkel hat vermutlich noch nie das Programm der CDU gelesen", spitzte Marx zu. Das Ohr wieder für die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen öffnen, dazu mahnte auch Dieter Schmitt aus Fisch. "Wenn man mit Bürgern spricht, fällt immer wieder der Satz: Ist unsere Meinung überhaupt noch gefragt?", diagnostizierte er. Die CDU müsse wieder zu einer Streit- und Diskussionspartei in inhaltlichen Fragen werden. Zentral sei außerdem eine Stärkung der kommunalen Ebene, da sich dort wegen fehlendem finanziellen Spielraum ein Gefühl der Ohnmacht breitmache.

In diese Kerbe schlug ebenfalls Rudolf Müller aus Welschbillig: "Wir müssen auch im Kreis wieder solidarischer werden. Die Kreisumlage stranguliert die Ortsgemeinden." Zur Regierungsfindung im Bund fiel das Votum des Parteitags weitegehend einheitlich aus: Neuwahlen seien in jedem Fall der schlechteste Ausweg. "Wir können die Wähler nicht schon wieder zur Urne rufen, nur weil eine Partei beleidigt ist", zielte Kaster in Richtung SPD. Auch sein Nachfolger Steier forderte die Sozialdemokraten zur Bewegung auf. Die Schuld für das Scheitern der Jamaika-Sondierungen machte er am "Selbstdarstellungstrieb von Christian Lindner" fest. Landrat Günther Schartz forderte: Jetzt dürfe es auch für ungewöhnliche Wege wie eine Minderheitsregierung keine Denkverbote geben. "Notfalls starten wir alleine. Dann wird die SPD schon nachkommen", sagte er. Auf der Tagesordnung des Mitgliederparteitags standen turnusgemäß auch Vorstandwahlen. Arnold Schmitt (Riol) wurde mit 87 Prozent der Stimmen als Vorsitzender wiedergewählt. Als Stellvertreter wurden gewählt: Sascha Kohlmann (Schillingen), Rudolf Müller (Welschbillig) und Simone Thiel (Saarburg). Kreisschatzmeister bleibt Andreas Steier (Pellingen), Mitgliederbeauftragter Tim Kohley (Mandern).Extra: DIE BEISITZER IM VORSTAND DER CDU IM KREIS



Als Beisitzer für den Vorstand der CDU Kreis Trier-Saarburg wurden folgende Mitglieder beim Parteitag gewählt: Jens Anell (Schillingen), Olaf Bollig (Trittenheim), Anke Cordie (Zemmer), Johannes Gräber (Schweich), Alexander Heib (Hinzert-Pölert), Martin Kirchen (Riveris), Roland Koster (Trassem), Alexandra Lehnen (Schleich), Lutwin Ollinger (Wiltingen), Kerstin Schikora (Saarburg), Angela Schneider (Konz), Cornelius Theiß (Saarburg), Thomas Thelen (Wasserliesch), Markus Thul (Longuich) und Christian Zöpfchen (Kordel). Kassenprüfer sind erneut Herbert Feltes und Josef Rohr.