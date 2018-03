„Sieben Wochen anders leben – Dem Eigentlichen auf der Spur!“ Das ist Ziel einer Veranstaltungsreihe im Waldracher Begegnungszentrum Palaver. Wenn am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, gehen viele Menschen mit klassischen oder ungewöhnlichen Vorsätzen auf Ostern zu. Es gibt diejenigen, die auf Schokolade oder Alkohol verzichten. Andere vermeiden Plastikmüll oder verzichten auf ihr Auto. Und wieder andere üben sich im „Plus-Fasten“: Sie tun jeden Tag etwas zusätzlich, lesen beispielsweise einen Psalm, meditieren, machen Sport…

Alle, die nicht alleine fasten wollen, sind zu „Sieben Wochen anders leben“ eingeladen. Das erste Treffen der Reihe findet am 15. Februar um 19.30 Uhr im Palaver statt. Folgetermine sind am 22. und 28. Februar sowie am 14., 21. und 28. März jeweils um 19.30 Uhr.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe gibt es bei Jutta Raab Telefon 0157/59449737, E-Mail:info@netzwerk-willkommen.de