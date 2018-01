Fastnacht in Kasel: Ortschef gehorcht dem närrischen Gesetz

Radau und gute Laune hat die Kaseler Kappensitzung verbreitet. Das lag auch an neuen Gastgebern. Von Holger Teusch

Die Premiere wird hoffentlich keine Eintagsfliege bleiben! Diese Aussage hörte man am Samstagabend mehr als nur einmal im Kaseler Gemeindehaus. Erstmals stellten der Mütterstammtisch – eine lockere Vereinigung von Frauen, die sich etwa einmal monatlich treffen – und die Ruwertaler Winzerkapelle eine Kappensitzung auf die Beine. Das „lachende und tanzende Gemeindehaus“ war mit etwa 200 Gästen ausverkauft. Die Ruwer­talgemeinde hauchte dem Motto „Trotz viel Radau im Straßenbau ruft Kasel wieder laut: Helau!“ Leben ein.

Das gelang auch dank einiger karnevalistischer Prominenz. Das exterritoriale Trierer Stadtprinzenpaar aus dem Kaseler Nachbarort Waldrach, Anja Meyer und Peter Peters, gab sich die Ehre. Die Nachbarvereine aus dem Ruwertal (Waldrach und Ruwer) und von den Höhen (Osburg) glänzten ebenso mit Auftritten wie der neu formierte Elferrat mit Sitzungspräsident Ralf Koster und dem Prinzenpaar Melanie Jakoby und Dirk Bootz sowie die seit Sommer trainierende Müttergarde. Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Ewald musste nach dem fünften Gebot der Kaseler Fastnacht in die Bütt. Denn sich aufwiegen lassen und sein Gewicht in From von Likör dem Mütterstammtisch zu überlassen, das wäre ihn doch ziemlich teuer gekommen.



Mitwirkende: Sitzungspräsident Ralf Koster mit Elferrat (Thomas Theis, Ernst Metz, Jost Luchmann, Markus Kickertz, Jörg Weber, Thomas Hemmes, Robby Frigerio, Christian Reinert, Christoph Hubertus, Martin Marx), Prinzenpaar Melanie Jakoby und Dirk Bootz, Müttergarde (trainiert von Sonja Modrok, Tanja Theis), Trierer Stadtprinzenpaar Anja Meyer und Peter Peters mit Gefolge, KV Ruwer mit Garde, Männerballett und Prinzenpaar, Showtanzgruppe Chaostruppe Trier-Euren, Büttenrede Leon Christen, Solomariechen Helena Longen (beide KV Ruwer), KV Waldrach mit Kinderprinzessin Anna I. mit Hofdame Nele I., Sängerin Jenny Kosancic, Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Ewald, Partyalarm Trier-Pfalzel, Pratzbähnt