Wein, Fußball und zusätzlicher Platz zum Parken

Das kann ja heiter werden. Zum 33. Mal findet am Wochenende das Fest der Römischen Weinstraße statt. Und der Wetterbericht sagt sommerliche Temperaturen voraus.

Deshalb werden viele Besucher erwartet. Die Verbandsgemeinde Schweich hat deshalb reagiert. Um die Verkehrssituation und besonders die Parksituation zu entschärfen, stellt der Veranstalter in Zusammenarbeit mit der Stadt Schweich zusätzlich zu den vorhandenen, weitere 350 Parkplätze im Moselvorland bereit.

Diese liegen vom Kreisel an der Moselbrücke aus rund 130 Meter moselabwärts und sind ausgeschildert. Gleichwohl raten die Organisatoren dazu, aufs eigene Auto zu verzichten. Wie in den Vorjahren wird wieder ein Sonderfahrplan für Busse auf den Strecken Neumagen-Schweich, Fell-Riol-Longuich-Kenn-Schweich und Naurath-Föhren-Bekond-Schweich angeboten.

Am Sonntag, 6. Mai, veranstaltet der Gewerbeverband Schweich seinen verkaufsoffenen Sonntag und am Montag, 7. Mai die Schweicher Markttage.

Schweich hat am Wochenende noch mehr zu bieten. Denn am Sonntag gibt es um 15.15 Uhr in der Bezirksliga West die Spitzenpartie TuS Mosella Schweich gegen SG Geisfeld auf dem Kunstrasenplatz. Die Verantwortlichen der Mosella rechnen wegen des Weinstraßenfests und der Baustelle am Fuchslager mit Problemen bei der Anfahrt und bei der Parksituation rund um den Sportplatz am Winzerkeller.

Die Anfahrt direkt zum Sportplatz ist am Sonntag nur durch Alt-Schweich über die Strecke Uhlengarten, Corneliuspforte, Hofgarten, Mathenstraße möglich. Dort steht der Parkplatz unterhalb der Autobahnbrücke hinter der Sportanlage Richtung B 53 zur Verfügung. Zusätzlich dazu können die Parkplätze im Moselvorland (neben Fährturm-Camping) und bei den Discountern Lidl und Aldi genutzt werden.

Da die Straßen in Alt-Schweich neben der Anfahrt zum Sportplatz auch Rettungsweg des Fests der Römischen Weinstraße sind, gibt es am Sonntag zusätzliche Halteverbote. Das Ordnungsamt der VG Schweich weist darauf hin, dass falsch geparkte Autos möglicherweise kostenpflichtig abgeschleppt werden müssen.