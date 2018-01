später lesen Konzert Festliches Konzert in Schweich FOTO: Ralf Hansjosten / Trierischer Volksfreund FOTO: Ralf Hansjosten / Trierischer Volksfreund Teilen

(red) Die Familie Hansjosten ihat n der Aula des Altenheims St. Josef in Schweich ein festliches Weihnachtskonzert veranstaltet. Die dreizehnjährige Julia an der Violine erfreute gemeinsam mit ihren beiden Brüdern Benedikt (12 Jahre) und Lukas (8 Jahre), beide am Violoncello, zahlreiche Zuhörer mit Werken aus Barock, Klassik und Romantik. Am Klavier wurden sie von ihrem Vater, Ralf Hansjosten, begleitet. Schwester Gabriela und Schwester Anna sowie Heimleiter Anno Frings dankten den jungen Musikern herzlich und freuen sich auf eine Wiederholung im kommenden Jahr.