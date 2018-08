() Einen spannenden Einblick in das Leben der Fledermäuse geben der Naturschutzbund (Nabu) Trier und das Besucherbergwerk Fell am Samstag, 25. August, ab 18 Uhr. Ende ist gegen 23.30 Uhr. Zielgruppe sind Kinder ab dem dritten Schuljahr und Erwachsene.

Es wird die Möglichkeit geboten, Fledermäuse in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Die Fledermausexperten des Nabu zeigen auch, was jeder für den Erhalt der heimischen Arten tun kann. Anmeldung unter Telefon 06502/988588 oder per Mail unter info@bergwerk-fell.de