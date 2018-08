Föhren holt Petrisberg-Managerin für Entwicklung des Klosterareals

FOTO: klaus kimmling

Jetzt weiß man, worauf es ankommt

Heute ist klar: Der erste Versuch, das Föhrener Klostergelände von einem Investor entwickeln zu lassen, war ein Schuss in den Ofen. Und die jüngste Ratssitzung dürfte vielen im Rat und auch in der Zuhörerschaft die Augen geöffnet haben, warum die Vorgehensweise möglicherweise schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt war: Man wollte dem Investor zu schnell und zu freizügig das Heft des Handels in die Hand geben.

Die Gemeinde hatte zwar ein Nutzungskonzept vorgegeben, aber Geschäfte, Wohnungen, ein Hotel und eine Freifläche sind eben nicht alles, was eine neue Dorfmitte ausmacht. Die stolz bei einem Pressetermin präsentierte und schön anzusehende Skizze mit tollen Gebäuden und vielen Menschen, die dort flanieren, ist sicherlich ein in der Branche gängiges Vermarktungsinstrument.

Was in der Zeichnung nicht zu sehen war, sind Dinge, die nicht so schön sind, aber auch dazugehören: Autos, Straßen, Stellplätze, Zuwegungen, die Bebauung im Umfeld. Es war wohl mehr Schein als Sein. Vielleicht hatte es ja auch sein Gutes, dass der erste Versuch in die Hose ging. Jetzt weiß man, wie man es besser machen kann.

