Sommerkonzert im Schlosshof Föhren

Die Schlossakkorde 2018, das Sommerkonzert des Musikvereins Föhren, beginnt am Samstag, 16. Juni, um 20 Uhr. Bereits zum siebten Mal darf der Musikverein Föhren zum Konzert im Schlosshof des Schlosses Föhren einladen. Die Familie Kesselstatt stellt die Örtlichkeit zur Verfügung.

Das Jugendorchester eröffnet unter der Leitung von Timo Mattes den Abend. Die Gäste begleiten die jungen Musiker auf ihrer Reise nach Panem und in die Karibik, und weiter in atemberaubender Geschwindigkeit bis zum Mond und wieder zurück.

Anschließend erklingt das Konzert des Musikvereins Föhren unter der Leitung von Jochen Hofer. In diesem Jahr unter der großen Überschrift: Zwischen den Welten.

Die Zuhörer tauchen ein in mysthische, längst vergangene Zeiten, so etwa mit Aladdin in die Welt von 1001 Nacht. Sie spüren die Kraft der Naturgewalten im Auge eines verheerenden Sturms und erleben in „The Times“ eine Reise in die Vergangenheit und in die Zukunft. Die Fahrt führt uns bis zum Mond und weiter in ferne Galaxien.

Bei schlechter Witterung wird das Konzert in der Schulturnhalle in Föhren stattfinden.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei den Föhrener Banken und in Ilhan‘s Laden. Die Eintrittspreise sind wie folgt: Erwachsene Abendkasse 10 Euro/8 Euro im Vorverkauf. Ermäßigte Karten für Schüler und Studierende gibt es an der Abendkasse für 7 Euro und im Vorverkauf für 5 Euro. Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.