Anlässlich des Gedenktages an die Opfer des Nationalsozialismus findet am Sonntag, 27. Januar, um 19 Uhr in der KulturGießerei in Saarburg ein Vortrag des Historikers Prof. Hans-Joachim Lang, statt. red