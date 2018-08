Wandelkonzert mit Chormusik

Ein Wandelkonzert mit geistlicher Chormusik zur Eröffnung der 26. geistlichen Musiken beginnt am Donnerstag, 6. September, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin Schweich. Es handelt sich um eine Veranstaltung im Rahmen der Stadtwoche Schweich und der Kreiskulturtage Trier-Saarburg.

Zu Gast in Schweich ist das Männerensemble St. Martin Mosel – Meisterchor des Chorverbandes Rheinland-Pfalz und Gewinner beim nationalen Chorwettbewerb unlängst in Morsbach im Bergischen Land. Im ersten Teil des Konzerts erklingt anspruchsvolle geistliche Chormusik aus nahezu allen Stilepochen. Im zweiten Teil des Konzertes in der Synagoge präsentiert der neu amtierende Meisterchor unter anderem traditionelle Weinlieder in neuem klanglichen Gewand. Das Ensemble steht unter der Leitung von MD Dekanatskantor Johannes Klar. Der Eintritt kostet 8 Euro (nur Abendkasse).