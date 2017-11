Pluwig (red) Das erste Glühweinfest mit Weihnachtsbaumverkauf findet am Samstag, 9. Dezember, auf dem Kirchplatz statt. Beginn ist um 15 Uhr, Ende gegen 20Uhr.

Besucher können in weihnachtlicher Atmosphäre ihren Weihnachtsbaum aussuchen. Der Erlös des Weihnachtsbaumverkaufs kommt der Jugendarbeit in der Gemeinde zu Gute. Für Unterhaltung sorgt die Feuerwehrkapelle Pluwig.

Der traditioneller Weihnachtsmarkt soll künftig alle zwei Jahre sein. 2018 wird der Markt in neuem Ambiente an den Sportanlagen stattfinden.