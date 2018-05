später lesen Konzerte Handpicked im Doppelpack: Band spielt auf zwei Festen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Band Handpicked ist am kommenden Wochenende gleich zweimal auf heimischen Bühnen unterwegs, und zwar am Freitag, 1. Juni, beim Köwericher Weinfrühling sowie am Samstag, 2. Juni, beim Weingut Frank Ames in Kinheim (Landkreis Bernkastel-Wittlich) im Rahmen der Tage der offenen Weinkeller. Bei Handpicked ist der Name Programm. Die Formation aus dem Moselraum spielt handgemachte Rockmusik, authentisch und mit viel Herzblut.