Für mehr Personal in der Jugendarbeit fehlen Mittel

Es hat nichts genutzt. In der Haushaltssitzung im Dezember hatte Landrat Günther Schartz davor gewarnt, die Kreis­umlage zu senken. Diese müssen Gemeinden und Verbandsgemeinden an den Kreis zahlen, damit dieser seine Aufgaben erledigen kann. Doch eine Mehrheit im Kreistag sah das anders und stimmte dafür, dass 1,5 Prozentpunkte weniger als bisher gezahlt werden müssen. Als Konsequenz sieht nun die Kreisverwaltung „derzeit keine Möglichkeit zur Realisierung einer Fachstelle Jugendarbeit.“ Denn die Senkung der Kreisumlage bewirke, dass der Landkreis anstatt mit rund 400 000 Euro Defizit nun mit rund 2,5 Millionen Euro Defizit im Jahr 2018 kalkulieren muss.

Worum geht es? Jugendarbeit ist laut Verwaltung eine Pflichtausgabe. Die personelle Ausstattung in diesem Bereich ist im Landkreis Trier-Saarburg laut einer Untersuchung des ISM-Instituts für Sozialpädagogische Forschung Mainz im Vergleich zu anderen Kommunen unterdurchschnittlich. Auch wurde in einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses festgestellt, dass die Entwicklung der dezentralen Kinder- und Jugendarbeit nach 23 Jahren „dringend eine Erweiterung der Personalstruktur auf Kreisebene notwendig macht, um die an dem Bedarf entwickelten Netzwerke weiterhin qualitativ gut zu begleiten.“

Der Jugendhilfeausschuss beschloss daraufhin einstimmig, die Stellenbemessung im Sachgebiet Jugendarbeit des Referates Jugendpflege und Sport zu überprüfen. Die Zentralabteilung der Kreisverwaltung hat laut Unterlagen für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am heutigen Dienstag, 18 Uhr, Kreishaus in Trier, ermittelt, dass zur sachgerechten Umsetzung der Aufgaben die Einrichtung einer Vollzeitstelle vertretbar ist.