Heute langer Einkaufstag und Lichtglanz in Schweich

Der Gewerbeverband hat sich neue Aktionen für die Kunden in der Vorweihnachtszeit einfallen lassen.

Schweich (alf) In etwa 20 Schweicher Geschäften kann am heutigen Freitag, 1. Dezember, bis 22 Uhr eingekauft werden. Auf Initiative des Gewerbeverbands Schweich gibt es an diesem Abend an verschiedenen Stellen Lichtinstallationen: Gebäude und markante Punkte werden von einem Künstler stimmungsvoll angeleuchtet.

Zum Auftakt des langen Einkaufsabends führen die Schweicher Tanzmäuse um 18 Uhr einen "Lichtertanz" in der Brückenstraße (Höhe Hausnummer 60) auf. Für das kulinarische Wohl sorgen ein "Pizza Truck" und ein Stand der Narrengilde Stadthusaren.

Am zweiten und dritten Advent bietet der Gewerbeverband in Schweich Kutschfahrten an. Jeweils von 12 bis 16 Uhr wird bei der Synagoge gestartet, am Brunnenzentrum und am Ermesgraben gibt es Halte- und Zusteigmöglichkeiten. Kinder können zudem am Ermesgraben auf dem Pferd Elsa reiten.