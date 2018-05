Besserer Schutz vor Sturzfluten

Das Hochwasserschutzkonzept der Gemeinde Kenn soll nach und nach umgesetzt werden. Der Reinsbach in Naurath wird renaturiert.

Schon mehrfach ist der Ort Kenn von Überschwemmungen heimgesucht worden, zuletzt in den Jahren 2012 und 2016 nach starken Regenfällen. Die Sturzfluten von Kenner Bach und Geischbach strömten unkontrolliert von den Bergrücken in den Ort, führten große Mengen von Schlamm und Steinen mit und richteten große Schäden an. Seit Mitte 2017 wird im Auftrag der Verbandsgemeinde Schweich an einem Hochwasserschutzkonzept für Kenn gearbeitet. Die Eckpunkte stellte Planer Volker Thesen vom Büro Homme kürzlich im Verbandsgemeinderat Schweich vor.

Sukzessive sollen 50 Maßnahmen in fünf Problembereichen angegangen werden. In Ortsbegehungen, unter anderem mit der Feuerwehr und dem Forst, sowie in zwei Workshops, an denen etwa 40 Bürger teilgenommen hatten, wurden die Schwachpunkte dokumentiert und Gegenmaßnahmen erörtert. Unter anderem sollen Rückhaltemöglichkeiten für das Wasser geschaffen und Durchlässe und Rückhaltebecken auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden.

Flankierende Maßnahmen sind laut Planer Thesen Notfallpläne für Rettungskräfte und Bewohner. Die örtliche Feuerwehr soll eine bessere Ausrüstung erhalten. In den Ausschüssen der VG werde demnächst erörtert, wie der erstellte Maßnahmenkatalog abgearbeitet werden könne, kündigte Bürgermeisterin Christiane Horsch an.