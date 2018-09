später lesen Infrastruktur Ideenworkshop im Rahmen der Dorfmoderation Teilen

Im Rahmen der Dorfmoderation in Kenn findet am Mittwoch, 20. Juni, um 19 Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle ein Ideenworkshop statt. An diesem Termin soll die Möglichkeit der Einrichtung einer Mehrgenerationenwohnanlage „plus x” im Ort besprochen werden.